Im Süden von Rheinland-Pfalz haben zu viel Regen und fehlende Sonne nach Angaben des dortigen Bauernverbands bessere Ergebnisse bei der Ernte dieses Jahr verhindert. Wie sieht es im Norden aus?

Miehlen (dpa/lrs) - Welche Folgen hat das Wetter dieses Jahr für die Ernte im nördlichen Rheinland-Pfalz? Dazu will der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Donnerstag (11.00 Uhr) in Miehlen informieren. Es soll zudem um den Stand der Ernte und die Entwicklung auf den Märkten gehen, hieß es.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hatte vergangene Woche ein durchwachsenes Fazit des abgelaufenen Erntejahres gezogen. Zu viel Regen und fehlende Sonne hätten bessere Ergebnisse verhindert. Auffällig sei ein deutliches Nord-Süd-Gefälle abhängig von Niederschlagsmengen und Bodeneigenschaften. So seien Landwirte in Rheinhessen mit Winter- und Sommergerste zufrieden, auch der Blick auf Winterweizen sei optimistisch. Ihre Kollegen in der Süd- und Südwestpfalz berichteten dagegen von enttäuschenden Ergebnissen bei Gerste und den ersten Partien Weizen.