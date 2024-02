Am Rande einer Bauern-Demo in Koblenz ist ein 25 Jahre alter Mann mit einem Traktor auf das erste Plateau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals gefahren. Es werde geprüft, ob das Verhalten 25-Jährigen strafrechtlich relevant sei, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Nach dem Vorfall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Schaden sei bei der Traktor-Aktion nicht entstanden, hieß es.

Koblenz (dpa/lrs) - Der Vorfall ereignete sich während einer Kundgebung unter dem Motto «Gegen die aktuelle Agrarpolitik» am Sonntag. Ein Umzug mit rund 60 Traktoren und 110 Autos fuhr von Neuwied in die Innenstadt von Koblenz. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 200 Menschen an der Abschlusskundgebung am Deutschen Eck teil.

