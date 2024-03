Das Autobahnkreuz Mainz-Süd ist eine Dauerbaustelle - nun wird der zweite Teil der neuen Brücke eingesetzt. Dazu wird die Autobahn ein Wochenende lang teilweise gesperrt.

Wiesbaden/Mainz (dpa/lrs) - Am Autobahnkreuz Mainz-Süd schreiten die Arbeiten für die neue Nordbrücke voran. Zwischen dem 22. März und dem 25. März sollen die Stahlträger eingesetzt werden, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Die unter der Brücke verlaufende Autobahn 63 (Mainz-Kaiserslautern) muss während der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Auf der Autobahn 60 soll es dagegen in beiden Fahrtrichtungen keine Einschränkungen geben.

Die Arbeiten am Autobahnkreuz A60/A63 in Mainz Süd soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Der Baubeginn für die Sanierung des Autobahnkreuzes war bereits im Juni 2017, zunächst war die Südbrücke erneuert worden. Im weiteren Verlauf der A60 soll im April die Erneuerung des Abschnitts zwischen den Anschlussstellen Ingelheim West und dem Autobahndreieck Nahetal in Angriff genommen werden. Die Autobahn GmbH rechnet mit einer Bauzeit von knapp einem Jahr.

