Die Vet-Concept Gladiators Trier wollen mit einem modernen Trainingszentrum die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Schon bald soll es mit dem Bau losgehen.

Trier (dpa/lrs) - Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier plant, einen eigenen Campus zu errichten. Auf einem rund 17.500 Quadratmeter großen Grundstück im Norden der Moselstadt soll ein eigenes Trainingszentrum für das Profiteam der Gladiatoren entstehen. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr des kommenden Jahres, wie der Club mitteilte. Das Millionen-Projekt wird den Angaben zufolge durch Fördergelder sowie Fremd- und Eigenkapital bezahlt.

Der Campus soll in der Nähe der SWT Arena gebaut werden und zur Saison 2028/2029 bezugsfertig sein. Die Nachwuchsteams der Gladiators sollen dort ihre Heimspiele austragen. Geplant ist, dass auf dem Areal auch eine separate Dreifeld-Sporthalle für das Training der Jugend und für den Schul- und Vereinssport der Stadt Trier entsteht. Dazu ist auf dem Campus ein Gastronomieangebot und ein Basketball-Freiplatz vorgesehen.

«Schritt unerlässlich»

«Wir wollen unseren Profi- und Jugendspielern optimale Trainingsbedingungen in Form einer jederzeit zugänglichen Halle bieten und darüber hinaus eine neue Begegnungsstätte mit weiteren Angeboten im Trierer Norden schaffen», sagte Hauptgesellschafter Torsten Herz und fügte hinzu: «Mit Blick auf die wachsenden Anforderungen in der BBL ist dieser Schritt unerlässlich und wir freuen uns wirklich sehr, dass der Bau in absehbarer Zeit beginnen kann.»

Florian Hosseini, Geschäftsführer der Gladiators, erklärte, dass die Möglichkeit zum Bau eines eigenen Campus ist «ein echter Glücksfall und eine riesige Chance für den Trierer Basketball» sei.