Mit Metalldetektoren auf der Suche nach wertvollen Funden: Ermittler sind auch in der Pfalz einer Bande auf der Spur, die archäologische Fundstätten geplündert haben soll.

Am Mittwoch ist ein Haus in Bad Dürkheim durchsucht worden. Dabei wurden Unterlagen und Computer beschlagnahmt. Dies war Teil eines großangelegten Schlages gegen die organisierte Kulturgutkriminalität, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit.

Ein kleiner Teil des Barbarenschatzes von Rülzheim, dem bekanntesten Fall von Raubgräberei in der Pfalz. Foto: Torsten Silz/dpa

Sie ermitteln gegen viele Verdächtige, die gezielt und über längere Zeit hinweg archäologisch bedeutsame Fundorte in Deutschland, Österreich und Spanien mit Metalldetektoren und teils auch durch Unterwassererkundungen abgesucht und Kulturgüter durch Raubgrabungen geborgen und verkauft haben sollen. Insgesamt wurden 19 Wohn- und Geschäftshäuser in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niederösterreich durchsucht.

Viele Stellen ziehen an einem Strang

Die Ermittlungen gegen die Raubgräber und Hehler hatten im Juni 2025 in Baden-Württemberg begonnen. Damals hatten Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg bei zwei Tatverdächtigen eine Vielzahl archäologischer Objekte sichergestellt, darunter offenbar auch bedeutsame Kulturschätze.

In der Folge arbeiteten die Ermittler von LKA und Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einer Vielzahl nationaler und internationaler Fachinstitutionen zusammen, darunter das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, das Württembergische Landesmuseum, die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das Bundeskriminalamt, mehrere Landeskriminalämter sowie Polizeibehörden aus Österreich. Sie werfen einer nicht genannten, aber größeren Zahl von Verdächtigen organisierte Kulturgutkriminalität vor.

Historische Schusswaffen gefunden

Konkret sollen die Verdächtigen über einen längeren Zeitraum hinweg systematisch archäologische Kulturgüter bei Raubgrabungen geborgen und gewerbsmäßig in den Handel gebracht haben. Bei den Dursuchungen am Mittwoch seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, darunter eine Vielzahl archäologischer Gegenstände. In einem Gebäude wurden zudem historische Schusswaffen sichergestellt.

Die Ermittler unterstreichen, dass neben dem materiellen Verlust durch den illegalen Kulturgüterhandel die damit verbundenen Verluste für die Wissenschaft häufig noch schwerer wiegen. Bei Raubgrabungen werde der sogenannte Fundkontext zerstört, also der Zusammenhang mit Bodenschichten, Zeithorizonten und Umgebung. Ein solcher Erkenntnisverlust sei nicht mehr umkehrbar.

Kein Hobby, sondern Straftat

Nähere Angaben wollte Lisa Schröder, Leiterin der Pressestelle des LKA, am Freitag nicht machen. Sie betonte, dass illegale Sondengänge und Raubgrabungen keine harmlose Freizeitbeschäftigung seien, sondern eine Straftat. Viele Fundstellen seien der Wissenschaft bekannt, würden aber bewusst nicht ausgegraben, um sie für zukünftige Forschungsmethoden zu erhalten.

Einer der bekanntesten Fälle von Raubgrabungen betrifft die 1999 von Sondengängern gefundene (und beschädigte) Himmelsscheibe von Nebra, bei der nicht zuletzt wegen der fehlenden Fundumgebung noch viele Fragen offen sind. Aber auch in der Pfalz hat es schon Fälle gegeben. Dabei waren beispielsweise eine keltische Schnabelkanne aus dem Raum Bad Dürkheim oder 2013 der sogenannte Barbarenschatz von Rülzheim ausgegraben worden. Der Rülzheimer Finder war trotz seiner dilettantischen Bergung des Gold- und Silberschatzes mit einer Verwarnung davongekommen. Bei Raubgrabungen drohen aber auch Bußgelder bis 25.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen. Dabei kommen viele Straftaten wie Hausfriedensbruch, Diebstahl, Unterschlagung, Hehlerei, Betrug und Sachbeschädigung in Betracht,