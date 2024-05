Beim Absturz eines Balkons sind am Samstag zwei Männer in Saarbrücken verletzt worden. Sie hatten Reparaturarbeiten auf dem Balkon im ersten Stock eines Reihenhauses erledigen wollen, wie die Feuerwehr in Saarbrücken mitteilte. Die beiden Männer seien zunächst teilweise von Trümmern verschüttet gewesen. Beide seien in ein Krankenhaus gekommen, zur Schwere ihrer Verletzungen gab es keine Angaben. Die Feuerwehr sicherte den Bereich um den abgestürzten Balkon. Das Technische Hilfswerk kam mit einem Baufachmann zur Einsatzstelle, am Gebäude hätten aber keine weiteren Gefahrenstellen festgestellt werden können, hieß es.

