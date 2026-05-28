Die Personalie an der Spitze des Unternehmens war zwar nur noch eine Formsache. Dennoch wurde sie in den vergangenen Tagen heiß diskutiert.

Über die Entscheidung wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Dass der Frankenthaler Christian Baldauf ohne Einbindung der Mitgesellschafter – die rheinland-pfälzischen Sportbünde sind mit 49 Prozent an Lotto beteiligt, die weiteren Anteile hält das Land – von der neuen schwarz-roten Landesregierung als neuer Lotto-Chef installiert werden sollte, war ein Punkt. Dass ihm mit Hendrik Hering (SPD) noch ein zweiter gleichberechtigter Geschäftsführer zur Seite gestellt werden sollte, der wesentlich umstrittenere.

Es war eine Entscheidung, die offenbar im kleinen Kreis der Koalitionsverhandler um Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) ausgehandelt wurde und von der die Sportbünde ebenfalls nicht Bescheid wussten. Nach Bekanntwerden der Personalie Hering wurde schnell Kritik laut – von der Opposition, dem Bund der Steuerzahler aber auch aus den Reihen der SPD. Von einem hoch dotierten Versorgungsposten für Hering war die Rede. Was dieser jedoch abstritt. „Ich muss nicht versorgt werden“, sagte Hering vergangene Woche dieser Zeitung. Schnell distanzierte er sich von der Entscheidung und kündigte an, nicht als Co-Geschäftsführer für Lotto Rheinland-Pfalz zur Verfügung zu stehen.

Baldauf wird Landtagsmandat niederlegen

Jetzt soll es also doch Christian Baldauf alleine richten. Er wird ab dem 1. Juni die Geschäfte der Lotto-Gesellschaft leiten. Einen Tag vorher, am 31. Mai, wird Baldauf außerdem sein Mandat als Landtagsabgeordneter niederlegen. Das teilte er kurz nach der Berufung mit.

Der Inhalt der Pressemitteilung zur Personalie war erwartbar: Man freue sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit, wird darin der neue Aufsichtsratschef und Staatssekretär im Finanzministerium, Fedor Rose (SPD), zitiert. Auf Nachfrage äußert sich Rose etwas ausführlicher. Natürlich habe es im Vorfeld eine öffentliche Debatte über die Personalentscheidung gegeben, sagt Rose gegenüber dieser Zeitung. „Mir ist wichtig zu betonen, dass schon die Einladung zur Aufsichtsratssitzung nur einen Personalvorschlag vorsah.“ Soll heißen: In der Landesregierung hatte man ebenfalls schnell auf die Kritik reagiert und von der Personalie Hering noch vor der Aufsichtsratssitzung Abstand genommen. Und über die Personalie Baldauf bestand Konsens mit den Sportbünden. Für Diskussionen werden die Entscheidungen der vergangenen Tage allemal gesorgt haben.

Kritik an Kommunikation

Für diese Entscheidung gab es (ebenso erwartbar) schon am Donnerstag Lob vom rheinland-pfälzischen Bund der Steuerzahler (BdSt). Man sei froh, dass die Idee eines zweiten Lotto-Geschäftsführers genauso schnell verschwunden sei, wie sie aufkam, schreibt BdSt-Geschäftsführer René Quante. Einen Seitenhieb für SPD-Chefverhandler und Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat er dennoch übrig: Dass Schweitzer lediglich von „schlechter Kommunikation“ spreche, verdeutliche, warum er nicht mehr Ministerpräsident sei. Quante spricht weiterhin von „politischer Selbstbedienungsmentalität“ in dem Fall.

Diesem Eindruck hatte Schweitzer bei einem Pressetermin am Mittwochnachmittag in Mainz entschieden widersprochen: Inhaltlich wäre eine Doppelspitze „gut darstellbar gewesen“, sagt er. Darüber habe in den Verhandlungen zur Regierungsbildung Einigkeit bestanden. Die Kommunikation zu den anstehenden Personalien bei Lotto bewertet der Sozialdemokrat als „nicht optimal“. Er habe nach der heftigen öffentlichen Kritik und dem dann folgenden Rückzug Herings diesem dennoch ausdrücklich „für diesen Schritt gedankt“.

Lotto Rheinland-Pfalz als Unternehmen mit rund 430 Millionen Euro Umsatz genauso wie die Verwendung der etwa 140 Millionen Euro großen Ausschüttung an Projekte in Sport, Kultur und Ehrenamt wäre mit zwei Chefs „besser zu bewerkstelligen“ gewesen, heißt es nach wie vor auch aus dem Umfeld der Koalition. Argumentiert wird da auch geografisch: Einer der beiden hätte mehr im Norden (Hering), einer mehr im Süden (Baldauf) aktiv sein können. Der Gewinn: „Mehr Sichtbarkeit für Lotto.“ mit hest