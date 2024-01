(dpa/lrs) - Ein 39 Jahre alter Bahnarbeiter ist am Freitag bei einem einen Unfall in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) tödlich verunglückt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei zwischen Vallendar und Engers von einer Regionalbahn erfasst. Die rechtsrheinische Bahnstrecke musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die im Zug befindlichen Passagiere seien seelsorgerisch betreut worden. Die genaue Unfallursache werde von Bundes- und Kriminalpolizei ermittelt.

Pressemeldung