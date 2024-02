Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß zweier Lkw laufen die Ermittlungen zur Ursache. Die B51 ist vorerst wieder frei - wegen Räumungsarbeiten könnte sie zwischenzeitlich erneut gesperrt werden.

Fließem (dpa/lrs) - Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Sattelzüge ist die B51 im Eifelkreis Bitburg-Prüm am frühen Donnerstagmorgen wieder freigegeben worden. Am Donnerstag waren weitere Räumungsarbeiten am Unfallort in Fließem geplant, sagte ein Sprecher der Polizei in Bitburg. Gegebenenfalls könne es am Vormittag zwischenzeitlich zu einer weiteren Sperrung kommen, hieß es. Nach dem Unfall müsse Erdreich abgetragen werden, in das Treibstoff ausgelaufen war. Bei der Frontalkollision war am Mittwoch ein 34-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der andere Fahrer kam schwerstverletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten in Auftrag.

Mitteilung Polizei vom Mittwoch