Barbara Schleicher-Rothmund hat sich acht Jahre als Bürgerbeauftragte um Problem der Rheinland-Pfälzer gekümmert. Jetzt übernimmt Martin Haller.

Brückenbauer, Erklärer, Zuhörer – das alles soll der rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und Verwaltung und Parlament auf der anderen Seite sein. Ende des Monats übernimmt der SPD-Politiker Martin Haller (42) dieses Amt.

Was auf ihn zukommt, das wird deutlich, als die Redner am Mittwoch im Restaurant des Landtags Hallers Vorgängerin Barbara Schleicher-Rothmund (67/SPD) würdigen. 18.000 Eingaben habe die in der Südpfalz lebende Politikerin mit ihrem Team während ihrer achtjährigen Amtszeit bearbeitet – mit „Sorgfalt, Empathie und Verständnis“ und durchaus ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, wie Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) bei der Amtsübergabe betont. Schleicher-Rothmund habe großes Geschick im Dialog mit den Institutionen bewiesen, findet Hering.

Amt mit hohem Stellenwert

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) führt den Erfolg seiner Parteifreundin mit einem Augenzwinkern auf deren ursprünglichen Beruf als Diplom-Übersetzerin zurück. Es brauche in der Rolle des Vermittlers zwischen zuweilen verzweifelten Menschen und dem Staat jemanden, der „die Lösung, nicht das Problem“ suche, sagt Schweitzer. Schleicher-Rothmund nennt rückblickend als besondere Herausforderungen die Corona-Zeit, in der aus ihrer Sicht Verwaltungen vielerorts an Bürgerfreundlichkeit eingebüßt und danach nicht wieder entwickelt hätten, und die Flutkatastrophe im Ahrtal, die ihr Büro bis heute beschäftige.

Den Stellenwert des Amts, seiner bisherigen Amtsinhaberin und des künftigen Bürgerbeauftragten und Beauftragten für die Landespolizei unterstreicht am Mittwoch, dass neben zahlreichen Mitgliedern der aktuellen Landesregierung die Landtagsfraktionen prominent vertreten sind. In Rheinland-Pfalz arbeitet der Bürgerbeauftragte eng mit dem Petitionsausschuss des Parlaments zusammen und richtet seinen jährlichen Bericht an das Präsidium des Landtags. In dieser Funktion sei er zwar neutral, „aber nicht passiv, was die Anliegen der Menschen“ angehe, formuliert es Alexander Schweitzer.

Haller: Vertrauen entsteht im Alltag

Den Job übernimmt am 29. April nun der Lambsheimer Martin Haller – nach 20 Jahren im rheinland-pfälzischen Landtag, davon die zurückliegenden zehn als Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Das Bild von staatlichem Handeln sei die Summe manchmal auf den ersten Blick unspektakulärer Erlebnisse im Kontakt mit Verwaltungen oder der Polizei, sagt Haller. Er sei deshalb überzeugt: „Vertrauen entsteht im Alltag.“ Im Amt wolle er Helfer und Vermittler sein, aber eben auch öffentlich sichtbar werden lassen, „wenn sich Probleme wiederholen“.