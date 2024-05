Defekte Batterien sorgen für die Räumung eines Bürgeramts. Zwei Techniker hatten sich zuvor über einen merkwürdigen Geschmack im Mund beklagt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen ausgetretener Batteriesäure ist am Mittwoch ein Bürgeramt in Saarbrücken geräumt worden. Rund 100 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht, wie die Stadt Saarbrücken mitteilte. Zuvor hatten zwei Haustechniker einen «komischen Geschmack im Mund» bemerkt, nachdem sie in einem Raum mit den defekten Batterien waren. Nach derzeitigem Stand hatte sich in dem Serverraum nach einem Kurzschluss Batteriesäure in der Luft ausgebreitet. Die beiden Techniker kamen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Batterien dienen zur Notbeleuchtung des Gebäudes. Nach einer Durchlüftung war das Bürgeramt innerhalb einer Stunde wieder geöffnet.