Erst Sachsen, Thüringen und dann Saarland: Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird nächste Woche im saarländischen Merzig einen Landesverband gründen. Auch hier ist eine Doppelspitze geplant.

Merzig (dpa/lrs) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nächste Woche einen Landesverband im Saarland gründen: Die Veranstaltung sei am 22. März in Merzig in der Stadthalle geplant, teilte eine Sprecherin des BSW am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei der Gründungsveranstaltung solle auch ein Vorstand gewählt werden. Das BSW hat derzeit im Saarland 24 Mitglieder.

Als Landesvorsitzende kandidierten Astrid Schramm und Randolf Jobst. Als stellvertretender Landesvorsitzender gehe Jens Danielczok ins Rennen, sagte die Sprecherin weiter. Das BSW werde bei der Kommunalwahl im Saarland am 9. Juni in vereinzelten Kommunen antreten.

Die neue Partei von Wagenknecht hat bereits Ende Februar einen ersten Landesverband in Sachsen gegründet. Am morgigen Freitag (15. März) stehe die Gründung eines BSW-Landesverbandes in Thüringen an.

Bei der Veranstaltung am 22. März im Saarland sei geplant, dass Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine dabei seien. Beide wollten einführende Grußworte halten, der anschließende Gründungsakt sei nicht öffentlich.