Ein umgekippter Autotransporter auf der B51 in Trier sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Schaden ist groß.

Trier (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einem Autotransporter auf der B51 in Trier ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von 500.000 bis 600.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug war auf abschüssiger Strecke in einer Rechtskurve umgekippt, teilte die Polizei in Trier mit. Dabei hätten sich alle vier auf der oberen Plattform geladenen Neufahrzeuge gelöst und seien auf einen Gehweg und gegen ein Brückengeländer gefallen. Ein Auto, das neben dem Autotransporter fuhr, wurde zudem beschädigt.

Die B51 in Fahrtrichtung Trier war stundenlang komplett gesperrt. Umleitungen seien eingerichtet, hieß es. Bevor die Strecke wieder freigegeben werde, müsse die Brücke noch von einem Statiker überprüft werden.