Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Trier-Saarburg sind drei Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagnachmittag in der Gemarkung Osburg auf der L151, im Kreuzungsbereich zur L149 und zur K67, wie die Polizei mitteilte. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin sei auf der L151 unterwegs gewesen und habe nach links auf die K67 in Richtung Osburg abbiegen wollen. Dabei habe sie ein Fahrzeug mit einem 61-Jährigen am Steuer übersehen, der die L151 in Gegenrichtung befahren habe.

Osburg (dpa/lrs) - Im Kreuzungsbereich sei es zum Zusammenstoß gekommen, hieß es. Dabei wurden die drei Insassen des abbiegenden Autos verletzt - wie schwer, war zunächst unklar. Die Kreuzung war für etwa eine Dreiviertelstunde voll gesperrt.

