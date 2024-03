Eine Frau wird von der Polizei angehalten. Dabei fällt den Beamten ein starker Geruch im Inneren des Fahrzeugs auf.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin in Zweibrücken von der Polizei erwischt worden. Die Beamten hatten am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle das Auto der 50-Jährigen angehalten. Dabei stellten sie einen starken Alkoholgeruch im Inneren des Fahrzeugs fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Später wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

