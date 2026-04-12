Bei einem Unfall nach einem medizinischen Notfall auf der A8 sind zufällig professionelle Ersthelfer zur Stelle. Doch leider vergeblich - ein 66-Jähriger stirbt kurz darauf im Krankenhaus.

Friedrichsthal/Saar (dpa/lrs) - Wegen eines medizinischen Notfalls hat ein Autofahrer auf der Autobahn 8 nahe Friedrichsthal im Saarland zunächst einen Unfall verursacht und ist kurz darauf verstorben. Dem bewusstlosen 66-Jährigen seien eine Herzchirurgin und ein Notfallsanitäter zu Hilfe geeilt, die zufällig am Unfallort vorbeikamen, teilte die Polizei mit. Trotz einer Reanimation durch die professionellen Ersthelfer starb der Mann kurz darauf in einer Klinik.

Der 66-Jährige sei am Samstagabend wegen internistischer Probleme mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann kollidierte über eine Länge von 70 Metern mit einer Baustellenbegrenzung, bevor das Auto zum Stehen kam.