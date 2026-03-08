Eine 51-jährige Motorradfahrerin wird in Dirmstein von einem Auto angefahren – laut Polizei ist dessen Fahrer daran schuld. Ein Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.

Dirmstein (dpa/lrs) - Ein Auto hat bei einem Verkehrsunfall in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) eine Motorradfahrerin erfasst und schwer verletzt. Der 41-jährige Autofahrer hatte am Samstagnachmittag die Vorfahrt der Frau missachtet, als er links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste der Wagen demnach das Motorrad der 51-Jährigen.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro.