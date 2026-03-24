Südwest Autofahrer nach Überholmanöver angegriffen

Polizei - Symbolbild
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)

Nach mehreren Überholmanövern eskaliert die Situation: Zwei Unbekannte attackieren einen Autofahrer mit Messer und Eisenstange.

Bingen (dpa/lrs) - Mit einem Messer und einer Eisenstange haben zwei Unbekannte einen 28 Jahre alten Autofahrer in Bingen (Kreis Mainz-Bingen) angegriffen. Zuvor hätten sich die Fahrzeuge der Beteiligten mehrfach gegenseitig überholt, teilte die Polizei mit. Schließlich hielten die beiden Männer am Montag an, stiegen aus und griffen den 28-Jährigen an. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Wagen.

Der Mann habe unter anderem eine Schnittwunde und mehrere Hämatome erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Ob sich die Täter und der verletzte Mann kannten, war zunächst nicht klar.

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