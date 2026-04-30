Ein 40-Jähriger kracht mit seinem Motorroller in ein Auto. Mit schweren Verletzungen kommt er danach per Hubschrauber in eine Klinik.

Elkenroth (dpa/lrs) - Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Altenkirchen schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Ein 67-jähriger Autofahrer habe die Vorfahrt des 40-Jährigen beim Abbiegen auf einer Landstraße bei Elkenroth missachtet, teilte die Polizei mit. Dadurch sei es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen.

Der 40-Jährige sei gegen die Fahrerseite des Fahrzeugs gekracht, hieß es weiter. Dadurch sei er über das Auto geschleudert worden und habe sich wahrscheinlich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst sei er mit einem Hubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen worden.