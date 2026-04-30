Ein 19-Jähriger auf einem Motorrad wird bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Jetzt hat die Polizei eine traurige Nachricht.

Homburg (dpa/lrs) - Nach einer Kollision mit einem Auto in Homburg ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Er war am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei wollte ein 21-jähriger Autofahrer auf die L118 einbiegen und übersah dabei offenbar den von links kommenden Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenprall. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauerte an, hieß es.