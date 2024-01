Ein betrunkener 48-Jähriger soll sich am Samstagmittag auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Der Mann habe kontrolliert werden sollen, nachdem er auf der Autobahn zwischen Darmstadt und Wiesbaden in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Statt anzuhalten, soll er über die A671 und A60 über die Landesgrenze nach Mainz geflüchtet sein.

Heidesheim/Wiesbaden (dpa) - Kurz vor dem Hechtsheimer Autobahntunnel rammte der Fahrer laut Mitteilung mit seinem Auto einen Streifenwagen der hessischen Polizei. Zudem sei sein Wagen mehrfach mit Schutzplanken kollidiert. An der Ausfahrt der Anschlussstelle Hechtsheim-West sei er deshalb schließlich zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurde laut Polizei niemand verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der Fahrer wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Mitteilung einen Wert von 3,08 Promille. Der Mann sei nicht im Besitz eines Führerscheins und müsse sich nun wegen zahlreicher Straftaten wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsgefährdung verantworten, hieß es.

Die Anschlussstelle Hechtsheim-West war den Angaben zufolge für die Unfallaufnahme circa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren zahlreiche Streifen der Polizei Rheinland-Pfalz und Hessen, der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Mainz.

