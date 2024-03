Betzdorf (dpa/lrs) - Ein noch unbekannter Mann hat einen 80-Jährigen in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) mit seinem Auto angefahren und danach Fahrerflucht begangen. Der 80-Jährige habe am Mittwochabend gerade eine Straße überquert, als der Pkw ihn erfasst habe, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe nicht gebremst, sei weitergefahren und flüchtig. Das Unfallopfer erlitt den Angaben zufolge Prellungen am ganzen Körper und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei bat um Hinweise.

PM der Polizei