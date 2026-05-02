Südwest Autofahrer bringt Fußgänger in Gefahr und schlägt Passant

Symbolbild Polizei
Nach einer Serie gefährlicher Vorfälle in Mainz-Mombach hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Nach mehreren gefährlichen Zwischenfällen in Mainz hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen. Er soll unter anderem einen Passanten geschlagen und Fußgänger gefährdet haben.

Mainz (dpa/lrs) - Nach einer Serie teils gewalttätiger Vorfälle in Mainz-Mombach hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Mitteilung war ein Autofahrer am Freitagmittag zunächst mit einem Fahrradfahrer in Streit geraten. Danach soll der Autofahrer seinen Wagen stark beschleunigt und dabei einen Fußgänger in Gefahr gebracht haben.

Am Nachmittag soll der Fahrer desselben Autos in einer anderen Straße gehalten haben und dort in einen Streit mit mehreren Personen geraten sein. Er habe einem bislang noch unbekannten Passanten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Danach soll er mit seinem Wagen davongerast sein und erneut Fußgänger gefährdet haben.

Als das Auto an einer Tankstelle entdeckt wurde, wollte der Fahrer den Angaben zufolge zunächst zu Fuß flüchten, konnte von der Polizei aber vor einem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und Geschädigte der Vorfälle.

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