Ein Crash zwischen einem Laster und einem Auto hat Folgen. Ein Mensch kommt ins Krankenhaus und Treibstoff läuft aus.

Etscheid (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Laster bei Etscheid (Kreis Neuwied) ist der Autofahrer schwer verletzt worden. Aus dem Tank des Lasters seien nach dem Unfall am Freitag größere Mengen Diesel ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte hätten die Unfallstelle abgesichert und den Kraftstoff abgestreut. Es seien rund 160 Liter Diesel abgepumpt worden. Der Autofahrer sei in eine Klinik gebracht worden.