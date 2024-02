Der Polizeihubschrauber war wegen eines anderen Einsatzes gerade über dem Gebiet unterwegs. Die Besatzung nahm die Verfolgung auf und dirigierte die Einsatzkräfte am Boden zu dem Gesuchten.

Ingelheim (dpa/lrs) - Mithilfe eines Hubschraubers hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb im Kreis Mainz-Bingen gestellt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatten «aufmerksame Zeugen» am Samstag eine verdächtige Person an einem Fahrzeug in Frei-Weinheim gemeldet. Als die Beamten das telefonisch mitgeteilte Kennzeichen überprüften, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Donnerstag in Ingelheim entwendet worden war.

Als Kräfte der Ingelheimer Polizei zu der Stelle kamen, stieg die Person ins Auto und fuhr mit quietschenden Reifen davon, wie es im Polizeibericht hieß. Eine Funkstreifenwagenbesatzung entdeckte das Auto kurz darauf auf einem Feldweg, verfolgte es, verlor es dann aber aus den Augen. Dann aber kam ein Polizeihubschrauber zu Hilfe, der wegen einer Vermisstensuche im Einsatz war. Aus der Luft konnte das Fahrzeug wiedergefunden und verfolgt werden.

«Nachdem der Tatverdächtige das Fahrzeug auf einem Parkplatz an einem Friedhof in Frei-Weinheim parkte, konnte die Hubschrauberbesatzung die Polizeibeamten am Boden zu dem Tatverdächtigen führen», berichteten die Beamten nach dem Einsatz. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.