Höhfröschen (dpa/lrs) - Ein Pferd ist auf einer Landstraße im Landkreis Südwestpfalz von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Unfall am frühen Morgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Wagen entstand ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten war die Straße zunächst in beide Richtungen gesperrt. Sie wurde nach rund eineinhalb Stunden wieder freigegeben.