Waldfischbach-Burgalben (dpa/lrs) - Ein Auto ist im Landkreis Südwestpfalz von der Straße abgekommen und in den Treppenaufgang eines Hauses gekracht. Ursache des Unfalls in Waldfischbach-Burgalben dürfte nach ersten Ermittlungen ein medizinischer Notfall der Fahrerin gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Die 64-Jährige wurde durch den Unfall am Sonntagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

PM der Polizeidirektion Pirmasens