Ein Autofahrer möchte auf die A65 einbiegen. Dabei kommt sein Wagen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - mit schlimmen Folgen.

Landau in der Pfalz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall an einer Auffahrt zur Autobahn 65 ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 46-Jährige saß als Beifahrerin in einem Wagen, der bei Landau in der Pfalz von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.