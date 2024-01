Vettelschoß (dpa/lrs) - Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend in Vettelschoß (Landkreis Neuwied) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 47-Jährige ging laut Angaben der Polizei vom späten Abend am rechten Fahrbahnrand, als ein 56-jähriger Pkw-Fahrer sie bemerkte und auf der schneebedeckten Fahrbahn ausweichen wollte. Das Manöver misslang und die Frau wurde von dem Wagen erfasst - sie erlitt einen Armbruch und kam ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt.

PM