In Mainz-Weisenau kollidieren ein Auto und ein Linienbus frontal. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall an einer Bushaltestelle kam.

Mainz (dpa/lrs) - In Mainz sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich am Donnerstagvormittag in Höhe einer Bushaltestelle ereignet, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 61 Jahre alte Autofahrer die Vorfahrt. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Eine Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befand, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Insgesamt seien vier Fahrgäste in dem Bus gewesen.