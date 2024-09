Ein Auto landet nach einem Unfall im Norden von Rheinland-Pfalz auf dem Dach. Das hat für den Fahrer schwere Folgen.

Neuwied (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Neuwied ist ein Auto auf dem Dach gelandet und ein Mann schwer verletzt worden. Der 74 Jahre alte Fahrer des Wagens sei am Samstagnachmittag gegen ein geparktes Auto geprallt und daraufhin in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem weiteren Auto zusammen - durch den Aufprall wurde sein Auto auf das Dach geschleudert. Der Mann wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des entgegenkommenden Autos blieben laut Polizei unverletzt.