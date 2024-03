Schwirzheim (dpa/lrs) - Eine 59-Jährige ist mit ihrem Auto im Eifelkreis Bitburg-Prüm von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Das Auto sei am Montagmittag in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und schwerbeschädigt in einem angrenzenden Waldstück bei Schwirzheim zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei wurde die 59-Jährige schwer verletzt. Sie kam den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

