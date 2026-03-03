Eine Kontrollleuchte geht an. Der Fahrer hält an und steigt aus. Kurz darauf brennt sein Wagen.

Bingen (dpa/lrs) - Schock auf der A61: Auf der Autobahn bei Bingen fing am Dienstagmittag ein Auto Feuer. «Nach derzeitigem Stand bemerkte der 34-jährige Fahrzeugführer während der Fahrt das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte», berichtete die Autobahnpolizei. «Er hielt daraufhin sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an und stieg aus. Kurz darauf begann der Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu brennen.»

Die Feuerwehr aus Bingen konnte den Brand zügig löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Aufgrund der «erheblichen Rauchentwicklung» und während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen für 20 Minuten gesperrt werden.