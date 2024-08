Ein Mann verursacht einen schweren Autounfall. Laut Polizei stand er unter Drogen.

Weisel (dpa/lrs) - Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall in Weisel (Rhein-Lahn-Kreis) in einem Graben gelandet und schwer verletzt worden. Der Mann sei am späten Sonntagabend mit seinem Wagen eine Landstraße bergab gefahren und dann in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto krachte gegen einen Leitpfosten und kam im abschüssigen Graben zum Stehen.

Der Fahrer sei nicht nur zu schnell unterwegs gewesen, sondern habe auch Alkohol und Marihuana konsumiert, teilte die Polizei weiter mit. Er und seine Beifahrerin erlitten schwerste Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Dem Verantwortlichen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.