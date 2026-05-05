Bei dem Unfall in Mainz-Hechtsheim kann eine weitere Fußgängerin kann gerade noch zur Seite springen. Das Auto hält nicht an und fährt Richtung Autobahn.

Mainz-Hechtsheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in Mainz-Hechtsheim ist eine 35 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Den Ermittlungen zufolge war ein Auto bei Rot über eine Ampel gefahren, obwohl Menschen die Straße überquerten. Der Wagen streifte die 35-Jährige am Knie. Eine weitere Fußgängerin konnte zur Seite springen, wie die Polizei berichtete.

Die verletzte Fußgängerin wurde nach dem Unfall am Montagabend ins Krankenhaus gebracht. Für beide Frauen habe die Ampel Grün gezeigt, für das Auto Rot, so die Beamten. Der Pkw habe sich danach ohne anzuhalten Richtung Autobahn 60 entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.