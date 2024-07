Einer Autofahrerin misslingt ein Wendemanöver. Ihr Wagen bleibt auf dem Dach liegen.

Kirn (dpa/lrs) - Der Wagen einer 87-jährigen Fahrerin ist im Landkreis Bad Kreuznach bei einem unkontrollierten Wendemanöver auf dem Dach gelandet. Die Frau fuhr am Montagabend in Kirn rückwärts und verlor dabei die Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stürzte schließlich eine etwa 1,50 Meter hohe Mauer hinunter und blieb auf dem Dach auf der darunter verlaufenden Straße liegen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Wagen. Die 87-Jährige wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, aber nicht schwer verletzt, wie es vonseiten der Polizei hieß.