Ein Motorradfahrer bemerkt zu spät, dass ein Pkw vor ihm abbiegen will. Er bremst noch, aber kommt dabei zu Fall.

Mauchenheim (dpa/lrs) - Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Alzey-Worms verletzt worden. Der Mann war auf der Kreisstraße 9 bei Mauchenheim unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er habe zu spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm zum Abbiegen in ein Gehöft angesetzt habe, habe noch gebremst - und sei dabei gestürzt. Dabei erlitt er vermutlich eine Unterschenkelfraktur. Nach dem Unfall am Freitagabend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.