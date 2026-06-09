Nach einem schweren Unfall im Westerwaldkreis ist eine Frau gestorben. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Wie es dazu kam, ist noch unbekannt.

Eine Frau ist bei einem Unfall im Westerwaldkreis gestorben. Die 52-Jährige sei noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Demnach sei der 54-jährige Fahrer des Unfallwagens am späten Montagabend in einer Linkskurve zwischen Unnau und Marienberg von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen. Dabei sei vermutlich die 52-Jährige aus dem Auto geschleudert worden.

Der Fahrer und eine weitere Insassin des Autos wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht, so die Polizei. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Die Landstraße 293 musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.