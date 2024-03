Börrstadt (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A63 im Donnersbergkreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen des 32-Jährigen war aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Daraufhin kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Das vorausfahrende Auto kam nach dem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mitteilung der Polizei