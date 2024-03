Ein junger Fußgänger wird von einem Auto angefahren und unter ihm eingeklemmt. Der Fahrer war der Polizei zufolge angetrunken.

Morbach (dpa/lrs) - Ein 17-Jähriger ist in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen im Bereich einer Mehrzweckhalle sei der Jugendliche von dem Wagen angefahren und schließlich unter ihm eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Der 56 Jahre alte Fahrer des Wagens sei angetrunken gewesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 17-Jährige sei mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.