In Saarbrücken werden am Samstag (19.00) die Preise beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis für den jungen deutschsprachigen Film verliehen. Insgesamt geht es bei der 45. Ausgabe um 18 Auszeichnungen in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro. Darunter ist auch der mit 36.000 Euro dotierte Preis für den besten Spielfilm.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Festival steht für die Entdeckung junger Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 58 Filme waren im Wettbewerb in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm ins Rennen gegangen.

Am Sonntag endet das Festival. Eine Auswahl der Filme steht als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung, auch die Preisverleihung aus dem E-Werk in Saarbrücken wird im Internet übertragen. Eröffnet worden war das Festival am Montag mit Adrian Goigingers Spielfilm «Rickerl - Musik is höchstens a hobby», der am 1. Februar in die deutschen Kinos kommt.

Filmfestival Max Ophüls Preis