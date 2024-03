Erst grau, dann viel Sonne: Zum Wochenende wird der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunehmend blau.

Offenbach (dpa/lrs) - Nach einer Wochenmitte voller Wolken können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende hin auf strahlenden Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es davor am Mittwoch allerdings stark bewölkt bis bedeckt bei maximal 8 bis 11 Grad. Insbesondere im Bergland und in der Pfalz regne es nachmittags ein wenig. Ganz vereinzelt kann es nachts zudem glatt werden.

Wechselnd bewölkt und trocken wird es laut Vorhersage am Donnerstag. Dazu gebe es Höchsttemperaturen von 8 bis 14 Grad - je nachdem, wie lange die Sonne herauskommt. Die scheint demnach am Freitag besonders viel und lässt die Temperaturen auf bis zu 11 bis 15 Grad steigen. Sonnig werde es auch am Samstag. Zeitweise ziehen laut DWD allerdings höhere Wolkenfelder durch und es weht teils böig auffrischender Wind. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad.

DWD-Vorhersage