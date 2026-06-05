Drei herrenlose Pfauen beschäftigen seit Tagen Bewohner und Behörden in Remagen. Die scheuen Vögel lassen sich nicht einfangen und richten inzwischen Schäden in Gärten an.

Remagen (dpa/lrs) - Drei ausgebüxte Pfauen haben in Remagen für mehrere Polizeieinsätze und Beschwerden von Anwohnern gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die herrenlosen Vögel erstmals am Dienstagmorgen in einem Garten gemeldet. Versuche, die Tiere einzufangen, blieben erfolglos. Die Pfauen seien äußerst scheu, teilte die Polizei mit. Auch Hinweise auf einen möglichen Besitzer hätten bislang nicht ermittelt werden können. An Fronleichnam gingen erneut mehrere Meldungen bei der Polizei ein. Demnach hielten sich die Vögel in Gärten auf und verwüsteten diese teilweise. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Eigentümer der Tiere.