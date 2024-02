Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgeberverbänden gibt es keine Bewegung. Deswegen werden viele Busse im Land am Mittwoch stillstehen.

Mainz (dpa/lrs) - Im rheinland-pfälzischen Busverkehr werden wegen eines Warnstreiks an diesem Mittwoch Ausfälle und Einschränkungen erwartet. Der Aufruf kommt von der Gewerkschaft Verdi und richtet sich an die Beschäftigten der privaten Busbetriebe. Nach Informationen der Gewerkschaft soll die Aktion um drei Uhr in der Nacht beginnen und landesweit bis zur letzten Schicht am selben Tag andauern. Die Einschränkungen betreffen auch den Überlandverkehr sowie den Berufspendler- und Schülerverkehr. Der Landeselternsprecher wurde bereits von Verdi über die Maßnahmen informiert.

Der Grund für die landesweite Aktion ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitsgeberverbänden (VAV). Verdi fordert für Beschäftigte in der Verwaltung, den Werkstätten und dem Fahrpersonal einen Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro und einer monatlichen Lohnerhöhung von 500 Euro. Bisher haben die Arbeitsgeberverbände diese Forderungen abgelehnt.