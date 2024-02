Nach Auseinandersetzungen vor einer Gaststätte in Trier sind am Montagabend zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Zeugen hatten sich an die Polizei gewandt, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte es zwei voneinander unabhängige Streitigkeiten zwischen verschiedenen Gruppen gegeben. Diese hätten sich zu handgreiflichen Auseinandersetzungen entwickelt, so der Sprecher. Weitere Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und Beleidigung ein. Sie suchen nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Mitteilung