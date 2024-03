Ein Autofahrer attackiert eine Frau. Der Grund ist nach ersten Erkenntnissen, dass er sich über ein Überholmanöver der Frau geärgert hatte.

Gebhardshain (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat eine Autofahrerin im Landkreis Altenkirchen geschlagen und angespuckt. Zuvor habe die 25-jährige Frau am Samstagabend den Mann auf einer Landstraße mit ihrem Auto überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem der bislang unbekannte Täter die Frau mit seinem Fahrzeug bis zu ihrem Wohnhaus in Gebhardshain verfolgt hatte und sie ausgestiegen war, verließ auch er sein Auto. Er schlug ihr laut Polizei unvermittelt ins Gesicht, spuckte sie an und fuhr davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

