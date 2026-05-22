Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga stellt sich die SV Elversberg personell neu auf. Ein Quartett gehört künftig aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zum Kader.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte vier Spieler verabschiedet. Die ausgeliehenen Bambasé Conté ( TSG Hoffenheim) und Jarzino Malanga ( VfB Stuttgart) kehren zu ihren Vereinen zurück. Zudem erhalten Daniel Pantschenko und Manuel Feil, der seit 2018 insgesamt 248 Pflichtspiele für die Saarländer bestritt, keine neuen Verträge.

«Jarzinho, Bambasé, Daniel und Manu haben ihren Teil zu der außergewöhnlichen Entwicklung unseres Vereins beigetragen. Die einen über einen kürzeren, die anderen über einen bemerkenswert langen Zeitraum. Jeder von ihnen hat die Mannschaft auf unterschiedliche Weise bereichert und wichtige Momente mitgestaltet. Dafür gebührt allen großer Dank», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber zum Abschied.