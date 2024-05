Dank eines aufmerksamen Passanten ist in Ginsheim-Gustavsburg ein vermisst gemeldeter Junge wiedergefunden worden. Der Mann sah das Kind zufällig in einem Bus und verständigte die Polizei.

Ein 28-Jähriger hat im Bus von Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) nach Mainz zufällig einen vermissten Jungen entdeckt. Wie die Polizei Mainz am Mittwoch mitteilte, kam es dem Mann verdächtig vor, dass ein etwa fünf bis sechs Jahre altes Kind alleine Bus fährt. Zudem habe der Junge auf Nachfragen nicht reagiert. Deshalb verständigte der 28-jährige Oppenheimer am Dienstagabend die Polizei.

Den Angaben nach äußerte der Junge auch der Polizei Mainz gegenüber nur seinen Vornamen. Erst durch eine Nachfrage bei der Polizeistation Bischofsheim habe man erfahren, dass am selben Tag ein Junge als vermisst gemeldet worden war. So habe man den Vater des Jungen verständigen können, der das Kind auf der Polizeistation abgeholt habe. Die genaueren Hintergründe dazu, wie und wieso der Junge in den Bus gekommen war, sind laut Polizei noch unklar.