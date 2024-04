Eine Autofahrerin ist abgelenkt und fährt dem Auto vor ihr auf. Das schiebt gleich mehrere Fahrzeuge aufeinander.

Mudersbach (dpa/lrs) - Im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) sind bei Mudersbach vier Autos aufeinander aufgefahren und dabei drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 30-jährige Autofahrerin am Samstag abgelenkt und deshalb mit ihrem Wagen gegen das Auto vor ihr gefahren. Dadurch seien die drei Autos vor ihr aufeinander geschoben worden. Verletzt wurden ihre 15 Jahre alte Mitfahrerin, der 30-jährige Fahrer des zweiten Autos und dessen 33-jährige Beifahrerin, so ein Polizeisprecher. Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei demnach den Sachschaden an allen Autos.

