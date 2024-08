Ein Anhänger löst sich in der Nacht von dem Auto, das ihn zieht. In der Dunkelheit sieht ein nachfolgender Fahrer den Anhänger nicht und prallt mit seinem Wagen dagegen. Er wird schwer verletzt.

Boppard (dpa/lrs) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 61 bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein 72-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge fuhr ein 75 Jahre alter Mann in der Nacht mit einem Anhänger, auf dem ein Auto geladen war, auf der Autobahn 61 in Richtung Norden. Aus noch ungeklärtem Grund riss laut Polizei während der Fahrt die Deichsel des Anhängers und der Anhänger blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. In der Dunkelheit habe ein nachkommender 72-Jähriger den unbeleuchteten Anhänger übersehen und sei gegen diesen mit seinem Wagen geprallt. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen sei zusammen ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden, hieß es. Die betroffene Fahrbahn sei aufgrund des Unfalls für vier Stunden gesperrt worden.